إقرار قانون المحكمة الاتحادية بحاجة لأكثر من 200 نائب

2020/09/02 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

من المؤمل ان يستأنف مجلس النواب جلسات الفصل التشريعي الجديد يوم غد الخميس، وسط تحديات صعبة لحل مشكلة قانون الانتخابات واقرار قانون المحكمة الاتحادية.

عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد كشف في تصريح صحفي عن ان "اقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لحضور اكثر من 200 نائب"، مشيرا الى ان هذا الامر يتطلب مناقشات عديدة ليس فقط لضمان الحضور اللازم وانما لتحديد صلاحيات المحكمة وواجباتها.

وكان النائب رياض المسعودي، قد كشف عن ان "التصويت على قانون المحكمة الجديد يحتاج الى حضور ثلثي اعضاء البرلمان بحسب الدستور وهذا الامر صعب التحقق في الوقت الحاضر لعدم التوافق بين الكتل السياسية وضعف حضور النواب الى البرلمان ، منوها بان "معدل حضور النواب الى الجلسات يتراوح بين 170 الى 190 نائبا واعلى تقدير 200 نائب.

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