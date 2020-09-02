2020/09/02 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجبت شركة فيسبوك، الثلاثاء، شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة التي أنشأها عملاء روس جندوا صحفيين لكتابة مقالات يحاولون من خلالها توجيه الناخبين الأميركيين خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر القادم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك تحبط شبكة روسية تستهدف التأثير على الانتخابات الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك تحبط شبكة روسية تستهدف التأثير على الانتخابات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).