بومبيو يشيد بأجندة المغرب

2020/09/02 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اجتماع بالفيديو، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة،، بعد الإعلان عن إبرام اتفاق يتعلق بالحصانات الدبلوماسية

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