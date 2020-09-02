2020/09/02 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الأربعاء، الجلاّد السابق لنظام الخمير الحمر في كمبوديا "دوتش" عن 77 عاماً ، بحسب ما أعلنت لوكالة فرانس برس المحكمة الكمبودية التي حكمت عليه بالسجن لمدى الحياة بسبب الجرائم التي ارتكبها حين كان مسؤولاً عن أحد أكبر مراكز التعذيب في نظام بول بوت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة جلاد "الخمير الحمر" في سجنه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة جلاد "الخمير الحمر" في سجنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).