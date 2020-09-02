صعق وعنف جنسي وتناول كيماويات.. شهادات مروعة لمعتقلين إيرانيين في احتجاجات الوقود

2020/09/02 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت منظّمة العفو الدولية "أمنستي" الأربعاء قوات الأمن الإيرانية بارتكاب "انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان" في أعقاب قمعها احتجاجات جرت في نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات "تعذيب واسعة النطاق".

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