2020/09/02 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي ماكرون يشترط الإصلاح مقابل إطلاق المعونات..هل يستجيب قادة لبنان؟

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