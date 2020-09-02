الأمم المتحدة توثق مئات حالات القمع في احتجاجات بيلاروسيا

2020/09/02 | 06:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن خبراءها وثقوا 450 حالة قمع وسوء معاملة، ورصدوا 6 حالات اختفاء قسري في بيلاروسيا على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المستمرة منذ 9 آب.وفي بيان أصدرته، دعت المنظمة الأممية السلطات البيلاروسية إلى وقف استخدام العنف ضد المحتجين والإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات وتقديم عناصر القوات الأمن المسوؤلين عن هذه الأفعال للعدالة.وأضافت «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمئات حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المؤقت».كما أشار التقرير إلى أنه بين قرابة 7 آلاف شخص احتجزوا على خلفية الاحتجاجات، كان صحفيون ومارة عاديون.وتشهد بيلاروسيا احتجاجات على خلفية إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، فوز لوكاشينكو بولاية جديدة، إثر حصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات بانتخابات جرت في 9 أغسطس/ آب الجاري.

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