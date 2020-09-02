محافظ البصرة يوجه باتخاذ اقصى العقوبات بحق المقصرين بملف اداء الامتحانات

2020/09/02 | 06:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيتفقد محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني المراكز الامتحانية في داخل قاعات جامعة البصرة برفقة رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين ومدير تربية المحافظة للاطلاع على سير عملية الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية، مبيناً ان هناك شكاوى وردت من بعض الطلبة في اول بدء ساعات الامتحانات بعدم وجود اجهزة للتبريد وبعض القضايا الخاصة بسير العملية الامتحانية بشكل أنسيابي يتلائم مع الطلبة .وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ان الزيارة تأتي للاطلاع على اجواء الامتحانات في داخل القاعات الامتحانية في جامعة البصرة ، لافتاً الى انه سجل ملاحظات تقصير مدير الامتحانات حيث ان هناك بعض القاعات غير مهيئة من ناحية وجود اجهزة للتبريد .ووجه محافظ البصرة مدير تربية البصرة بتوجيه عقوبات شديدة وصارمة بحق المسؤولين عن ملف ادارة الامتحانات لانهم نقلوا صورة مغايرة لما نقلة بعض الطلبة اثناء اداء الامتحانات .وقدم محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني الشكر والتقدير لتربية البصرة وكل الجهات التي ساندت وساهمت في إنجاح وانطلاق الامتحانات الوزارية في المحافظة.وقال العيداني «تابعنا برفقة مدير التربية الدكتور عبدالحسين سلمان، انطلاق الامتحانات الوزارية في المحافظة، في يومها الاول، لافتا إلى أن الامتحانات بالبصرة امتازت بالتنظيم والالتزام بتعليمات الوقاية الصحية».واضاف «لا بد لنا أن نقدم الشكر والامتنان لكل من ساهم ويساهم في إنجاح الامتحانات وتحقيق نتائج إيجابية على الصعد، منوها للدور الكبير والجهود المبذولة من المديرية العامة لتربية البصرة والجامعات المحتضنة للممتحنين وجميع الجهات الداعمة للمؤسسة التربوية على التعاون المشترك من أجل أداء الطلبة إمتحانهم في ظروف متميزة».وأشار إلى أنه وجه بتغيير القاعات التي لا تتوفر فيها اجهزة التبريد بالسرعة الممكنة.من جانبه، أكد مدير تربية البصرة الدكتور عبدالحسين سلمان إتمام كل مقومات نجاح العملية الامتحانية في يومها الاول.واضاف أن الامتحانات في البصرة شهدت مشاركة ٦٠ الف طالب وطالبة تقريباً تم تقسيمهم على (٤٨٣) مركز امتحاني يمثلون الدراسة الإعدادية بفروعها الادبي والعلمي (التطبيقي والاحيائي).ولفت إلى توفير أجواء مناسبة لطلبتنا الاعزاء وهم يؤدون اختبارهم الوزاري.وتابع إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم تعترضنا اي معوقات سواء في إيصال الأسئلة الى المراكز أو في تهيئة المناخ الملائم للطلبة لافتاً إلى دور عمادة الكليات في إستيعاب طلبتنا وتعاونها مع ملاكاتنا في تسهيل إجراءات هذه العملية.ومن الجدير بالذكر إن عمليات التعفير والتعقيم للمراكز الامتحانية مستمرة بأشراف مباشر من قبل مدير قسم النشاط الرياضي علاء الزركاني وبالتعاون مع نقابة المعلمين ومديرية الشباب والرياضة وهيئة الحشد الشعبي بمختلف تشكيلاتها وعدد من منظمات المجتمع المدني.

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