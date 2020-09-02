تعثر مفاوضات بيع تيك توك في الولايات المتحدة بسبب

2020/09/02 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعثرت صفقة بيع تيك توك في الولايات المتحدة، لأسباب تتعلق بخوارزميات التطبيق، وفقا لمصادر صحيفة "وول ستريت جورنال".

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