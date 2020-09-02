ماكرون يزور بغداد لإطلاق مبادرة لدعم سيادة العراق

2020/09/02 | 06:52 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت مساء الثلاثاء أنّه سيزور العراق، اليوم الأربعاء، حيث سيطلق، بالتعاون مع الأمم المتّحدة، مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في هذا البلد.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للبنان، الثانية في غضون أقلّ من شهر، "أؤكّد لكم أنّني سأكون غداً صباحاً في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.

وردّاً على سؤال بشأن الفرنسيين الموقوفين في السجون العراقية، قال الرئيس الفرنسي إنّ "أولئك الذين اختاروا بحرية أن يذهبوا للقتال في ساحات خارجية وأن يدانوا بارتكاب أعمال إرهابية في دولة ذات سيادة" يجب "أن يحاكموا في هذه الدولة".

ومن أصل 150 فرنسياً اعتقلوا بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء محتجزون في معسكرات ومراكز اعتقال تابعة للإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، في حين أنّ 11 فرنسياً محتجزون في العراق حيث حُكم عليهم بالإعدام.

أول زيارة رسمية

وكانت مصادر حكومية عراقية كشفت لوكالة فرانس برس الإثنين أنّ ماكرون سيصل إلى بغداد الأربعاء في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ تسلّمه مفاتيح الإليزيه في 2017.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وسيكون ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة حكومة هذا البلد في مايو (أيار).

وبحسب مصدر في الحكومة العراقية فإنّ ماكرون سيلتقي خلال الزيارة التي ستسغرق بضع ساعات كلاً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ومسؤولين سياسيين آخرين.

ووفقاً لمصادر عراقية، فإنّ الزيارة ستركّز على "السيادة" العراقية، في ظلّ سعي بغداد للسير على طريق مستقلّ بعيداً عن المواجهة بين حليفتيها العدوّتين واشنطن وطهران.

وستعكس زيارة ماكرون الرسالة التي حملها وزير خارجيته جان-إيف لودريان لدى زيارته إلى العراق منتصف يوليو (تموز)، حين دعا بغداد إلى أن "تنأى بنفسها عن التوتّرات الإقليمية".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي زارت في 27 أغسطس (آب) العراق حيث التقت مسؤولين في بغداد وإقليم كردستان الشمالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يزور بغداد لإطلاق مبادرة لدعم سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يزور بغداد لإطلاق مبادرة لدعم سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).