سامسونغ تطرح

2020/09/02 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة سامسونغ أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي "غالاكسي فولد2".

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