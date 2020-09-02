وزارة التربية تكشف ملامح خطة العام الدراسي الجديد

2020/09/02 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة التربية، يوم الثلاثاء، أنها تستعد لوضع آلية للدراسة الصفية والالكترونية للعام القادم في ظل الظروف والمتغيرات المستقبلية.وذكرت الوزارة في بيان تابعته المستقلة ، أنه “عقدت اللجنة المشكلة لإعداد (الفقرة الثانية) حول رؤيةٍ متقدمة للعام الدراسي القادم ، برئاسة مستشار الوزارة علي الزبيدي اجتماعاً موسعاً ضم عدد من المديريات منها الاشراف […]

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