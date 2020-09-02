بحضور الأمير طلال.. سعودي يعفو عن قاتل ابنه – صور

2020/09/02 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس لجنة إصلاح ذات البين في مكتبه، إعلان عفو المواطن ثواب بن محمد بن مدغم الأكلبي عن قاتل ابنه لوجه الله دون قيد أو شرط.ويأتي عفو المواطن استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير الذي ثمن هذا الموقف الإنساني غير المستغرب.وقال الأمير تركي بن طلال […]

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