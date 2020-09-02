صحيفة توضح حقيقة وفاة المشير طنطاوي

2020/09/02 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتشرت مؤخرا أنباء مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن وفاة وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.وأكدت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مقربة من المشير طنطاوي، أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، عار عن الصحة، وأن “المشير طنطاوي في منزله، وصحته […]

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