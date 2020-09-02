وفاة الشاعر العراقي “جبار رشيد” بجلطة دماغية

2020/09/02 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توفي مساء الثلاثاء الشاعر العراقي جبار الرشيد بجلطة دماغية بعد أيام على دخوله المستشفى.وتأكد خبر وفاة رشيد بعد تدهور حالته الصحية في المستشفى خلال اليومين الماضيين.وجبار رشيد هو أحد أبرز الشعراء الشعبيين في العراق ويعمل مقدما للبرامج في شبكة الإعلام العراقي شبه الرسمية، وصدرت له دواوين عديدة.

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