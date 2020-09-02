أوبر تطلق خاصية تلزم الركاب بإرسال سيلفي بالكمامة

2020/09/02 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت شركة أوبر طرح خاصية “سيلفي” على تطبيقها حتى يتمكن السائقون من التحقق من أن بعض الركاب يرتدون الكمامة.وسيتم تطبيق الخاصية على الراكبين الذين تم الإبلاغ عن عدم ارتدائهم كمامات في السابق.ماسح “السيلفي”، الذي سيتم استخدامه في الولايات المتحدة وكندا بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر ومناطق أخرى بعد ذلك، سيبحث عن أي […]

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