الصيهود : المكون الشيعي بحاجة الى اعادة ترتيب صفوفه لمواجهة التحديات المستقبلية الخطيرة

2020/09/02 | 07:43 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة/نينا/ راى عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان المكون الشيعي كان اكثر تماسكا وقوة في السابق بعكس ما هو عليه اليوم وهو بحاجة الى اعادة ترتيب صفوفه لمواجهة التحديات المستقبلية الخطيرة .وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة منه : هناك من يحاول اذكاء الطائفية والفئوية تحت غطاء السلاح المنفلت لاعادة العراق الى المربع الاول مبينا ان السلاح المنفلت الذي يتحدث عنه المتامرون والمشككون هو ليس السلاح الشيعي وانما السلاح الذي ارتكبت به مجازر سبايكر والصقلاوية والمدائن وغيرها وان سلاح المقاومة هو من حافظ على العملية السياسية من الدمار والضياع وواجه الارهاب وقاوم الاحتلال وحرر المناطق السنية ".وتابع : ان اتهام مناطق الوسط والجنوب بانها اصل السلاح المنفلت هو محاولة مكشوفة لاعادة الطائفية الى العراق من جديد وان البيت الشيعي وقف موقفا مشرفا بتصديه لتلك الاتهامات ، مبينا ان " هناك كتلا سياسية تريد تقديم مصالحها الشخصية والحزبية على حساب المصلحة العامة للبلد وبالتالي هي لا تكترث باطلاق التهم جزافا باتجاه الكتل الوطنية الاخرى"./انتهى ط

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