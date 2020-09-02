وزيرة الهجرة تبحث مع السفير السعودي التعاون المشترك بشان دعم النازحين والعائدين

2020/09/02 | 07:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، مع السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري سبل التعاون المشترك بشان دعم النازحين والعائدين . واكدت الوزيرة خلال اللقاء بحسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه سعي الوزارة الى تأمين عودة جميع النازحين و المهاجرين طوعيا الى اماكن سكناهم الاصلية و توفير الاحتياجات اللازمة لهم ، مستعرضة أستراتيجية الوزارة التي تتركز على عودة العوائل المتبقية في المخيمات إلى مناطق سكناها الأصلية وذلك بعد الإسراع بأعادة الحياة للمدن المدمرة . من جانبه أشاد الشمري بالدور الذي اضطلعت به وزارة الهجرة والمهجرين والخدمات المقدمة من قبلها، مبديا استعداد بلاده في المرحلة المقبلة لتقديم الدعم بالتنسيق مع الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الهجرة من خلال عدد من المشاريع بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ومركز الملك سلمان لمساعدة النازحين والعائدين وتقديم الدعم الأنساني لهم وتلبية احتياجاتهم في كافة محافظات البلاد مما يسهم في اعادة الاستقرار الى المناطق التي دمرتها عصابات داعش الارهابية ./ انتهى9

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