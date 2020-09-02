من تراثنا الفلسطيني - نبيل عودة

2020/09/02 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة اغنية من ايام السفر برلك 1914- 1918 أي الحرب العالمية الأولىحيد عن الجيش يا غبيشي قبل الحناطير ما يطلواما حيّد عن الجيش لويش وَاللي يعادي غبيشي يا ذلواعين واغرب زين شيل شدي واقطع ارض الصين لا تهديتراهم جايين فندي فندي معاهم مرتين وبارابيلوا ماخذ متراسي قاعد حاضر فرودي حراسي والخناجر وبساحة برجاسِ مين يخاطر ؟ ومن عنة رصاصي يولواهدر الماتور نزل القايد وبصوتو الغدار قتل ......





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