سوناتا - احمد حسن

2020/09/02 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_حسن سقطت سنة من اسناني القديمةوانا أرقبك تمرين تحت ضوء القمردب الشيب في رأسيوانا جالس في انتظاركفتشت في كتب ماركس وفرويد وسارترلإعرف شيئا عنكلكن عبثافانتي غامضة كالموتكأحلام اليقظةابتلعت من الأسبرين ما يكفي لانتحار مدينة بأسرهاقطعت الاف الكيلو متراتوانا أذرع الغرفة مجيئا وذهاباتآكلت الاخشاب وشاخت الجدران

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