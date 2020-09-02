إنهاء تكليف حيدر الاسدي وتكليف محمد رضا لإدارة ماء ذي قار

2020/09/02 | 08:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء تكليف حيدر الاسدي وتكليف محمد رضا لإدارة ماء ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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