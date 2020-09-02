"حرب محسوبة".. صحيفة تكشف أوامر لإردوغان رفضها الجيش التركي

2020/09/02 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة دي فيلت الألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طلب من جنرالاته إثارة حرب مع اليونان بإغراق سفينة أو إسقاط طائرة مقاتلة، من أجل بقائه سياسيا في منصبه، بحسب ما نقل موقع غريك تايمز.

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