ماكرون يزور العراق لإطلاق مبادرة دعم

2020/09/02 | 08:20 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء العراق أين سيطلق مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في هذا البلد بالتعاون مع الأمم المتحدة، حسبما قال ماكرون الثلاثاء في ختام زيارته إلى لبنان، وأكدته مصادر عراقية الإثنين، أضافت أن الزيارة ستركز على "السيادة" وسط سعي بغداد للسير على طريق مستقل بعيدا عن التوترات الأمريكية الإيرانية.

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