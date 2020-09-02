الخيكاني: انتهاك قدسية يوم عاشوراء يمثل محاولة سياسية للتغطية على بعض التصريحات

2020/09/02 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان انتهاك قدسية يوم عاشوراء من خلال بث الاغاني عبر احدى القنوات ماهي الا محاولة للتغطية على تصريحات بعض الساسة وتحويل الرأي العام نحو ذلك الانتهاك.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “بعض الاحزاب تلعب على وتر الطائفية وتحاول اثارة الشارع بعد حصولها على دعم اميركا والخليج في محاولة للسيطرة على سدة الحكم بعد حصولها على تطمينات من الداعمين”.

واضاف ان “الايام الماضية ضج الشارع العراقي بتصريحات واتهامات للمكون الشيعي بامتلاكه السلاح المنفلت، في حين عملت الاحزاب المؤيدة لتلك التصريحات على انتهاك قدسية يوم عاشوراء، في محاولة لتغيير وجهة الرأي العام نحو هذا الفعل بدلا من الاهتمام بما صرح به رئيس البرلمان في احدى اللقاءات”.

ولفت الى ان “تلك الاحزاب نجحت في تحويل الرأي العام حول مابثته احدى القنوات من طرب وغناء خلال ليلة العاشر من محرم، وهو ما جعل الشارع العراقي يغلي غضبا، متناسيا اتهامات احدى الشخصيات للمكون الشيعي بامتلاكه السلاح المنفلت”.



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