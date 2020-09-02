خبير اقتصادي يشدد على اهمية الغاز في تعظيم ايرادات الموازنة

2020/09/02 | 08:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شدد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، على اهمية الغاز العراقي في تعظيم موارد الموازنة بدلا من الاعتماد الكلي على بيع النفط، لافتا الى ان العراق يمتلك ثروة غازية كبيرة غير مستغلة بالشكل الصحيح.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “ العراق يمتلك غاز بكميات كبيرة جدا، لكنه يحرق ولم يتم استغلاله، حيث ان الغاز المكتشف يمثل 10% مما هو موجود ضمن الرقع الاستكشافية”.

واضاف ان “الغاز بامكانه ان يكون رديفا للنفط في تعظيم ايرادات الموازنة، خاصة ان العراق يعتمد على النفط بنسبة تتجاوز الـ 85% في حين ان الغاز بامكانه تحقيق اكثر من 25 % من الايرادات، في حال استغل بالشكل الصحيح”.

وبين ان “هناك ارادات خارجية وتقاعس داخلي عن استغلال الغاز بالشكل الامثل، اذ يفترض زيادة محطات وقود الغاز من اجل زيادة الايرادات المحلية وكذلك ضمان عدم حاجة العراق للاقتراض”.



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