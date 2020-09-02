الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال

2020/09/02 | 08:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال "ارهابي" اثناء محاولته الهروب من نينوى الى اربيل ....

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