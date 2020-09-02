برشلونة يعلن عن حفل وداع رسمي للاعبه

2020/09/02 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة عن تنظيم حفل وداع لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، اليوم الأربعاء، في معلب الكامب نو في الساعة 11 بتوقيت إسبانيا.

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