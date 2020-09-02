الامن النيابية تحمل حكومتي المركز والاقليم مسؤولية الرد على الاعتداءات التركية المتواصلة

2020/09/02 | 08:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، حكومتي المركز والاقليم مسؤولية الرد على الاعتداءات التركية المتواصلة على الاراضي العراقية، لافتا الى ان الحكومتين مطالبتان بتوحيد الرؤى بشأن الرد على تلك الهجمات وايقافها.

وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “الهجمات التركية مستمرة منذ 3 اشهر على الاراضي العراقية بحجة استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني”، لافتا الى ان “القوات التركية تارة تصل الى دهوك وتارة اخرى تستخدم المقاتلات والمسيرات لاستهداف القادة العسكريين العراقيين في قوات الحدود”.

واضاف ان “هذه الاعتداءات لم تقابل بشيء من قبل الحكومة العراقية، حيث تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية الرد على تلك الاعتداءات المتكررة”.

وبين ان “ العراق لم يقم برد فعل مناسب على الاعتداءات التركية المستمرة، حيث تتحمل حكومتي المركز والاقليم مسؤولية الرد، اذ يتوجب توحيد الرؤى من اجل الرد على تلك الاعتداءات، كي يفهم الطرف التركي ان الرد عراقي ولايوجد شيء اسمه المركز والاقليم”.



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