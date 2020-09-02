صحيفة: مجموعة مملوكة للامارات تشتري ميسي بـ 833 مليون دولار

2020/09/02 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة ديلي ريكورد أن مجموعة سيتي المملوكة للإمارات، والمالكة لنادي مانشستر سيتي ونيويورك سيتي، قد توصلت إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التوقيع معه لمدة خمس سنوات مقابل 700 مليون يورو (833 مليون دولار).وأكدت الصحيفة أن الشركة التي تملك أندية في 5 قارات من العالم، عرضت على ميسي على أن يحصل على حزمة من الأسهم في الشركة كجزء من قيمة الصفقة، لكنه رفض وأصر على الحصول على قيمة الصفقة نقدا.وأشارت إلى أن الاتفاق مع ميسي أن يلعب لمدة 3 مواسم لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، وموسمين لفريق نيويورك سيتي.وأضافت أن ميسي يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي ليجتمع شمله بمدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا، فقد عاش ميسي مع غوارديولا أفضل سنواته عندما كان الأخير مدربا لنادي برشلونة خلال الفترة 2008- 2012، وحقق معه لقبين لبطولة دوري أبطال أوروبا.كان ميسي، غاب الثلاثاء، عن حضور التدريبات التحضيرية للموسم المقبل في برشلونة، لليوم الثاني على التوالي، في وقت يحاول فيه والده التفاوض مع إدارة ناديه للرحيل بهدوء، بحسب ما أفادت صحف إسبانية. وبعد أسبوع من إعلان رغبته في الرحيل، يزداد إصراره على الرحيل عن ملعب "كامب نو" وعدم خوض منافسات الدوري الإسباني الموسم المقبل، ويعتبر اللاعب، المتوج بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، ومحاموه أن مشاركته في التدريبات مع برشلونة، ستعارض فكرتهم أنه لم يعد ينتمي إلى النادي. ويصر، ميسي، ومحامون على وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف وقد تم تفعيله الثلاثاء الماضي، عندما أرسل عبر البوروفاكس رسالة عن نيته بمغادرة النادي الكاتالوني. لكن برشلونة يؤكد أن هذا البند كان يجب تفعيله، بحلول 10 يونيو، ولم يتم تمديده، على الرغم من إطالة الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيم نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس آب.وأعربت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها عن توافقها مع الفريق الكاتالوني فيما يخص قضية لاعبه الأرجنتيني، واعتبرت أن "العقد ساري المفعول حاليا وفيه بند جزائي" تبلغ قيمته 700 مليون يورو وشدد على أن "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند”.ويواجه قائد الفريق الذي سجل للنادي 634 هدفا وفاز معه بـ 34 لقبا، الآن، خطر التعرض لعقوبات إما بغرامة أو تخفيض راتبه إذا استمر غيابه. وقالت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الكتالونية، الثلاثاء، إن خورخي ميسي، والد اللاعب، في طريقه إلى برشلونة للاجتماع، الأربعاء، مع رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، بعد استقل طائرة من الأرجنتين في تمام الساعة الخامسة مساء الثلاثاء.وأضافت الصحيفة أن والد ميسي يهدف من الاجتماع فتح طريق للمفاوضات مع النادي لرحيل نجله بالمجان من النادي، وعدم الوصول إلى المحاكم في ظل إصرار الطرفين على قانونية موقفهم، وفي ظل امتداد عقده حتى يونيو حزيران 2021.عمار المسعودي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: مجموعة مملوكة للامارات تشتري ميسي بـ 833 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: مجموعة مملوكة للامارات تشتري ميسي بـ 833 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).