خلية الأزمة تفاجئ الأندية العراقية

2020/09/02 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} رفضت خلية الأزمة، طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، السماح لأندية الدرجة الممتازة بالعودة إلى التدريبات الجماعية.





وقال مصدر، في تصريح صحفي، إن خلية الأزمة رفضت الطلب الذي تقدمت به الهيئة التطبيعية، بعودة التدريبات الجماعية".

وأضاف: "أصرت الخلية على الالتزام بالإغلاق، ومنع التجمعات".

وتابع المصدر ان "خلية الأزمة شددت على الإغلاق؛ نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وأعربت الجهات الصحية عن قلقها من عودة التدريبات".

يشار إلى أن الأندية طالبت التطبيعية بمخاطبة الجهات المسؤولة؛ للحصول على الموافقة الرسمية بعودة التدريبات.

ومن المقرر انطلاق الدوري الممتاز للمومس الجديد في تشرين الأول المقبل.

عمار المسعودي

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