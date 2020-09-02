2020/09/02 | 09:10 - المصدر: عين العراق

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عضو بالمالية النيابية: وضع سلم جديد للرواتب من اختصاص الحكومة

بغداد/..اكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، ، ان اختصاص اللجنة منحصر في وضع معايير واطر لسلم الرواتب، مشيراً إلى أن وضع السلم من الناحية القانونية والدستورية من اختصاص السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة ووزارة المالية) مع الاسترشاد برأي السلطة التشريعية.

وقال الصفار في تصريح صحفي ان "سلم الرواتب لا يوضع بشكل عشوائي وتحكمه معايير وأسس لتحقيق العدالة في توزيع الدخل ومراعاة بعض الامور الشخصية اذ لا يمكن ان تكون جميع الرواتب بنفس المستوى وسيعتمد على الشهادة والخدمة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف فضلا عن الرقعة الجغرافية".

وأضاف ان "السياق المتبع أن تقترح الحكومة سلماً للرواتب وترسله الى اللجنة المالية لدراسته والموافقة عليه".

وبشأن ما يُتداول عن سلم جديد للرواتب، بين الصفار ان “اللجنة اجتمعت قبل ايام ولم يتم عرض الموضوع اصلا او الحديث فيه”.انتهى4

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