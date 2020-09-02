ماكرون: سنطلق مبادرة مع الأمم المتحدة لدعم جهود الكاظمي

2020/09/02 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عشيته زيارته الى العراق المقررة اليوم الأربعاء انه سيطلق مبادرة مع الأمم المتحدة لدعم جهود رئيس الوزراء مصطفى ا...

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