2020/09/02 | 09:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الدولي للنقل الجوي: الطلب العالمي على السفر جوا هوى بنحو 92% في تموز) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الدولي للنقل الجوي: الطلب العالمي على السفر جوا هوى بنحو 92% في تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).