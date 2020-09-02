معهد البترول الأميركي: تراجع مخزونات الخام بأكثر من 6 ملايين برميل

2020/09/02 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والوقود في أحدث أسبوع.

ونزل مخزون الخام 6.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس آب إلى حوالي 501.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 1.9 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 237 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.



وأفادت بيانات معهد البترول بانخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 798 ألف برميل يوميا.

هذا وهبطت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره ثلاثة ملايين برميل.

وبحسب أرقام معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل، وهو ما وافق التوقعات.



وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 803 آلاف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.

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