تحركات عراقية نحو إعفاءات من تخفيض اوبك

2020/09/02 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت وزارة النفط، عن مساعي لفتح حوار مع دول اوبك لاعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة باشرت تسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بانشاء انبوب تصديرالنفط الخام (بصرة ـ عقبة) بطاقة مليون برميل".

وتوقع أن "يشهد الربع الاول من العام المقبل احالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة به".

واضاف عبد الجبار: "الانبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة اما في الجانب الاردني فسيكون على شكل استثمارات"، مبينا أن "نجاح المشروع سيعجل باعادة تأهيل خط جيهان التركي".

وكشف الوزير عن وجود "مساع لاعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير في اوبك، اذ تمت مفاتحة جميع وزراء المنظمة من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية باعفائه خلال الربع الاول لعام 2021 لطلب المساعدة"، لافتاً الى الوزارة "ستلتزم بالتخفيض خلال الاشهر الثلاثة المقبلة".

واكد "استمرار اقليم كردستان بعمليات التصدير من دون الرجوع للحكومة الاتحادية".

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