2020/09/02 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق موقع المجلات الأكاديمية العراقية (https://iasj.net) على الشبكة الدولية الذي يضم مجلات علمية معترف بها تصدر من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.وأوضحت دائرة البحث والتطوير بحسب بيان الوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه أن هذا المشروع الوطني الخاص بفهرسة الناتج البحثي والعلمي العراقي الذي أطلق بطريقة تتلاءم والصيغة القياسية العالمية يضم أكثر من ١٦٩ ألف بحث كامل النص من ٢٩٣ مجلة تصدر عن ٦٧ مؤسسة أكاديمية وعلمية.و اشارت الى ان هذا المنجز العلمي ياتي في سياق الجهود والبرامج المعتمدة لدى دائرة البحث والتطوير في ضوء خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي التي ستتضمن إضافة مميزات تمكن الباحثين من إرسال البحوث إلكترونيا عبر منصة شاملة لجميع المجلات العراقية بشكل متناسق ومتكامل.واوضحت إن إنشاء مثل هذه الفهارس سيسهم في فهرسة الناتج البحثي العراقي ضمن المستوعبات العالمية ويرفع مستوى البحث العلمي ويظهره بحلة عالمية كما سيزيد من فرص الاستشهادات بالبحوث العراقية حول العالم./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق الموقع الجديد للمجلات الأكاديمية العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق الموقع الجديد للمجلات الأكاديمية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).