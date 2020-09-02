وزيرة الهجرة تبحث مع السفير السعودي ملف دعم النازحين والعائدين

2020/09/02 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، مع السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري سبل التعاون المشترك بشان دعم النازحين والعائدين .واكدت الوزيرة خلال اللقاء بحسب بيان للوزارة تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاربعاء ، سعي الوزارة الى تأمين عودة جميع النازحين و المهاجرين طوعيا الى اماكن سكناهم الاصلية و توفير الاحتياجات اللازمة […]

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