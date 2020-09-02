قادماً من بيروت المنكوبة.. ماكرون يصل الى بغداد لإعلان

2020/09/02 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد في زيارته الأولى إلى العراق، بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد "سيادته".





ووصل ماكرون الى بغداد عبر مطارها الدوي قادما من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى يومين، وسيمضي بضع ساعات في العراق حيث يلتقي أبرز المسؤولين.

وهو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو آيار.

ولأسباب أمنية، لم تكشف الرئاسة الفرنسية عن الزيارة إلا في اللحظة الأخيرة، علما أن مسؤولين عراقيين أعلنوا عنها منذ أيام.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، في ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقلّ من شهر: "أؤكّد لكم أنّني سأكون غداً صباحاً {اليوم} في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.

وكان ماكرون قال الجمعة في لقاء مع الصحافيين إنّ "المعركة من أجل سيادة العراق أساسية" للسماح "لهذا الشعب وهذا البلد اللذين عانيا كثيرا" بـ"عدم الخضوع إلى حتمية سيطرة القوى الإقليمية والإرهاب".

وأضاف: "هناك قادة وشعب مدركون لذلك ويريدون أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم"، مشيرا الى أن "دور فرنسا مساعدتهم على ذلك".

وأشار ماكرون الى أنه ينوي "بناء معهم مبادرة قوية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل سيادة العراق".

ويواجه العراق، الذي شهد العام الماضي حركة احتجاجية قوية، وضعا اقتصاديا صعبا.

وأدى وباء كورونا إلى تفاقم الصعوبات في العراق ثاني الدول المصدرة للذهب الأسود في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الذي تاثر إلى حد كبير بهبوط أسعار النفط.

وفي بغداد، سيجري ماكرون محادثات مع الرئيس برهم صالح، الذي سبق أن التقاه في باريس في 2019، ورئيس الوزراء، وسيتناول الغداء مع مسؤولين آخرين.

وقال مستشار رئيس الوزراء هاشم داوود، أمس الثلاثاء، إن الزيارة "ترتدي أهمية كبيرة، كونها الثالثة لمسؤول فرنسي في شهر".

وستلتقي الرسالة التي يحملها الرئيس الفرنسي مع رسالة وزير خارجيته جان إيف لودريان الذي زار بغداد في يوليو تموز، وشدد فيها على "أهمية الناي بالنفس عن توترات المحيط".

وفي 27 أغسطس آب، زارت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بغداد وإربيل، مشددة على ضرورة مواصلة مكافحة داعش.

وقالت "نحن مقتنعون بأن المعركة ضد داعش لم تنته، ونحن نقف إلى جانبكم".

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادماً من بيروت المنكوبة.. ماكرون يصل الى بغداد لإعلان "مبادرة قوية") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادماً من بيروت المنكوبة.. ماكرون يصل الى بغداد لإعلان "مبادرة قوية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).