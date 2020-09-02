2020/09/02 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- بحث السفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سُبل التعاون بين العراق ومصر، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، في ضوء الاعداد والتنسيق الحثيث لعقد اللجنة العراقية – المصرية العليا المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة، والمقرر عقدها في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يبحثان سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يبحثان سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).