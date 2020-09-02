مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن مدة تسديد القروض

2020/09/02 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مصرف الرشيد، الأربعاء، عن انتهاء فترة إمهال تسديد الأقساط خلال فترة حظر التجوال، داعيا المقترضين إلى تسديد ما بذمتهم من أقساط متراكمة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (2 ايلول 2020)، إن "فترة الإمهال التي أقرها مجلس إدارة المصرف والأمانة العامه ل‍مجلس الوزراء خلال فترة الحظر انتهت في 2020/9/1 وعليه يجب مراجعة فروع المصرف للتسديد".

وأضاف، أن "المتاخر سيتم الحجز على راتب الكفيل واحتساب فوائد تأخيرية مما تثقل كاهل المقترض".

وكان مصرف الرشيد قد منح فترة إمهال للمقترضين بعد فرض حظر تجوال وقائي نتيجة تفشي فايروس كورونا.

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