مفوضية حقوق الانسان: وصلتنا مئات المناشدات من طلبة السادس الاعدادي بشأن الامتحانات

2020/09/02 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

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امتحانات طلبة السادس الاعدادي

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الأربعاء، تلقيه مئات المناشدات من طلبة السادس الاعدادي، يشكون من خلالها من الظروف التي يؤدون فيها امتحاناتهم.

وقال البياتي في تدوينة، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم 2 أيلول 2020، إن "مئات المناشدات وصلتنا من طلبة المرحلة السادسة حول عدم وجود ظروف ملائمة في قاعات الامتحانات تتناسب مع درجات الحر الشديد وانتشار الوباء وتعليمات وزارة التربية تمنع فرقنا الراصدة من المتابعة".

وكانت وزارة التربية، قد أعلنت صباح امس، انطلاق الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، بمشاركة أكثر من 480 ألف طالب وطالبة موزعين على مختلف المحافظات، وذلك وسط اجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ر.إ

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