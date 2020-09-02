الكشف عن سعي لخفض أسعار تذاكر الطيران العراقية

2020/09/02 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قالت وزارة النقل اليوم الأربعاء إنها تعمل بجدية على خفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين.

وأشار وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح لصحفية الصباح إلى أن “وزارة تدرس بجدية إجـراءات خفض أسعار الطيران وتقليل حجم المصروفات للمسـافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية, لا سيما خلال المواسم التي تعد مريحة لقطاع الطيران، وتأمين أجواء مريحة وآمنة للركاب في ظل الأوضاع المستجدة بعدتداعيات جائحة كورونا”.

وقال الشبلي إن أسعار تذاكر الطيـران العراقية جيدة ومعقولة حاليـاً، باسـتثناء الرحلات الاستثنائية التي تنطلق لإعادة العراقيـين العالقين فـي بعض البلدان العربية والأوروبيـة, والتي تكون أسعارها عالية بعض الشيء بسبب ذهاب الطائرات الى البلدان المذكورة من دون مسافرين, الأمر الذي تسبب بزيادة أسعار التذاكر”.

وأضاف: قطاع الطيران في البلاد تأثر بسبب جائحة كورونا وغلق الأجواء في جميـع دول العالم ودفع بعض شركات الطيران الى إعلان إفلاسـها نتيجة عدم قدرتهـا على تأمين الأمور الماليـة المستحقة لموظفيها من رواتب ومصروفات كبيرة لإدامة الطائرات وغيرها, وكانت خسائرها كبيـرة بسبب توقف العمل بسبب الجائحة”.

وأوضح أن “أسعار تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية جيدة، إلا أن الوزارة تعتزم اتخاذ جملة من الخطوات والإجراءات التي تصب في صالح المسافرين وتقليل المصروفات لا سيما في ما يتعلق بوجبات الطعام ووسـائل الراحة وتذاكر الطيران”.

وأشار إلى أن “الخطوط الجوية العراقية تمتلك اسطولا من 31 طائرة معظمها طائرات حديثة”، مبينا أن الطائـراتالموجـودة تسـد حاجـة الخطـوط الجويـة العراقيـة، وأن هنـاك مسـاعي لرفـع الحظـر عـن دول أوروبـا ودعـم الأسـطول الجـوي العراقـي بإدامـة الطائـرات وفتـح خطـوط لتشـغيل الطائـرات الجاثمـة فـي المطـارات العراقيـة بسـبب الحظـر المفـروض عليهـا”.

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