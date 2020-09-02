2020/09/02 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي "وأنت كذلك" ..



مغالطة المتطرف الإسلامي ضد العلمانيةتلقيت العديد من الطلبات والرسائل والاتصالات التي تدعوني لإفراد أحد مقالاتي للحديث عن مسألة يرونها، وأراها أنا أيضا، مهمة وتستحق الكتابة حولها، حول ما يقوم به البعض من رجال الدين، ومن بعض المثقفين، ومن بعض الغوغاء والعامة، بإيجاد رابط أو صلة، أو تمازج وتوافق، بين التطرف الإسلامي وما يسمونه أو يطلقون عليه بالتطرف العلماني.وقبل أن ندخل الي تف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-وأنت كذلك-.. مغالطة المتطرف الإسلامي ضد العلمانية - عبدالعزيز عبدالله القناعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-وأنت كذلك-.. مغالطة المتطرف الإسلامي ضد العلمانية - عبدالعزيز عبدالله القناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).