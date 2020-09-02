المنافذ: أكثر من 107 مليارات دينار إيرادات كمركية وضريبية تحققت في آب

2020/09/02 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية تحقيق أكثر من 107 مليارات دينار إيرادات كمركية وضريبية في شهر آب

وقالت الهيأة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، أن"مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذ حدودي والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي المتحقق من الإيرادات الكمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي لعام 2020 وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليار دينار عراقي عن شهر تموز الماضي".

كما أعلنت هيأة المنافذ الحدودية إحصائية المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيأة لشهر آب والتي بلغت (225) مخالفة تحت مسميات متعددة (تلاعب في الوزن تغير وصف البضاعة عدم تنزيل كميات من إجازة الاستيراد تهريب عجلات دون الموديل تزوير معاملات كمركية ووصولات قبض إيرادات وشهادة مطابقة ووثيقة إطلاق...



وغيرها )

وأكدت الهيأة خلال البيان" سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها العراق ، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".

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