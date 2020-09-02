العراق يفاتح دول أوبك لإعفائه من اتفاق التخفيض ووزير النفط يؤكد: كردستان يصدر دون الرجوع إلى بغداد


العراق يفاتح دول أوبك لإعفائه من اتفاق التخفيض ووزير النفط يؤكد: كردستان يصدر دون الرجوع إلى بغداد
2020/09/02 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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