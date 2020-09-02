ماكرون يصل الى بغداد

2020/09/02 | 09:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد بزيارته الأولى إلى العراق....

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