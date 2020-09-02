مصرف الرشيد يدعو زبائنه المقترضين لتسديد ما بذمتهم من اقساط متراكمة

2020/09/02 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن مصرف الرشيد، ، انتهاء فترة امهال تسديد الاقساط، داعيا زبائنه المقترضين لتسديد ما بذمتهم من اقساط متراكمة.وذكر المصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان”فترة الامهال التي اقرها مجلس ادارة المصرف والأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال فترة الحظر انتهت في 2020/9/1 وعليه يجب مراجعة فروع المصرف للتسديد”.واضاف […]

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