اكتشاف بشأن الأجسام المضادة قد يحمل تداعيات على لقاح كورونا وتجدد الإصابة

2020/09/02 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أيسلندية أن مستويات الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا ظلت ثابتة لمدة تصل إلى أربعة أشهر في أكثر من 90٪ من مرضى كوفيد -19 المتعافين في أيسلندا.

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