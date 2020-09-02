الذهب ينزل مع صعود الدولار بفضل بيانات قوية لقطاع الصناعة الأميركي

2020/09/02 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادانخفضت أسعار الذهب الأربعاء 2 سبتمبر مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأميركي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1962.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 1991.91 دولار أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس آب.



وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1969 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عامين بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية تسارع ليقترب من أعلى مستوى في عامين في أغسطس آب.



يرفع الدولار القوي تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.7% إلى 27.96 دولار للأونصة، وفقد البلاتين النسبة ذاتها إلى 933.88 دولار وهبط البلاديوم 0.5% إلى 2259.52 دولار.

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