الهيئة العامة للضرائب تحقق إيرادات تاريخية

2020/09/02 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت الهيئة العامة للضرائب، تحقيقها إيرادات مالية هي الأولى في تاريخ العمل الضريبي.

وقال مدير عام الهيئة، شاكر الزبيدي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تحقيق إيرادات في شهر آب بلغت 465 مليار دينار عراقي".

وأضاف أن "الايرادات الضريبية بلغت اكثر من تريليون و500 مليار دينار خلال النصف الاول من العام الجاري رغم إجراءات جائحة كورونا وتأثيرها في الحركة التجارية".

وتوقع الزبيدي "ارتفاع الايرادات إلى ارقام مضاعفة خلال النصف الثاني من العام الجاري لدعم موازنة الدولة".

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